Xuất hiện bên Sơn Tùng, 'thầy u' sành điệu chiếm spotlight

Nam ca sĩ được cho là đã chia tay Thiều Bảo Trâm trong nhiều khúc mắc. Ồn ào tình cảm với "gà cưng" Hải Tú của anh cũng gây ra nhiều tranh cãi.

Dù người trong cuộc chưa chính thức xác nhận, nhưng trên mạng đã xuất hiện những bằng chứng cho thấy cả hai sống chung nhà. Thậm chí một số tin đồn cho rằng cả hai đã có con.

Gần đây nhất, Sơn Tùng bị cơ quan chức năng "sờ gáy" khi cho ra mắt MV There's No One At All có những phân cảnh bạo lực, nhảy lầu tự tử.

