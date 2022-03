Xuân Lan nói rõ chuyện Hà Anh 'tới tháng', tố sai không xin lỗi

Tập 3 The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ - vừa lên sóng, tiếp tục chứng kiến những tranh cãi của bộ đôi không đội trời chung: Hà Anh - Xuân Lan.



Hà Anh thẳng thắn cho biết "tới tháng", cần chỉnh trang trước khi vào set quay.

Mới đây nhất, Xuân Lan đăng đàn hé lộ những góc khuất chưa lên sóng, cũng như câu chuyện khúc mắc với Hà Anh.

Theo lời cựu mẫu, Hà Anh đã khiến tất cả mọi người phải chờ đợi hơn 1 tiếng, liên lạc trong vô vọng, mặc dù gây ảnh hưởng tới tập thể song không hề xin lỗi khi quay trở lại.

Xuân Lan cũng khẳng định khâu biên tập của chương trình đã "báo hại" cô trong tập vừa qua, khiến cô trở thành người xấu trong mắt khán giả.



Xuân Lan.