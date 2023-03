Xuân Lan - Hà Anh 'lạnh như băng' khi chụp ảnh chung

Your browser does not support the video tag.

Clip: Hà Anh - Xuân Lan chụp ảnh chung.

Màn "hội ngộ" bất ngờ của Xuân Lan - Hà Anh thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả, bởi trước đó, họ có nhiều hiềm khích, được xem là cặp đôi "không đội trời chung".

Theo đó, tại chương trình The Next Gentleman 2022, Xuân Lan - Hà Anh trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục cãi cọ căng thẳng trên ghế huấn luyện viên.

Không chỉ dừng lại ở drama show thực tế, cặp chân dài còn "dằn mặt" đối phương trên MXH. Hà Anh từng phanh phui Xuân Lan bắt nạt các học trò cô, thậm chí xúc phạm một mẫu nam dân tộc thiểu số.