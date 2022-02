Xuân Lan - Hà Anh bắt tay, Hương Giang khóc vì mất thí sinh

Tối 25/2, tập 2 The Next Gentleman – Quý ông Hoàn mỹ lên sóng dưới sự dẫn dắt của bộ 3 HLV Hà Anh, Xuân Lan, Hương Giang cùng 18 thí sinh.

Sau phần nhận xét và tranh luận giữa các giám khảo, Hải Anh đến từ đội Xuân Lan được công bố là người chiến thắng. Anh có quyền lựa chọn thứ tự trình diễn và trang phục trong thử thách chính tiếp theo.

Thử thách chính trong tập 2 là catwalk trên khoang tàu điện với 2 bộ sưu tập Thu Đông; không chỉ đòi hỏi khả năng trình diễn mà cả sự linh hoạt, ứng biến của các thí sinh khi bị khách mời làm khó bất ngờ.

Mở màn cho đội Hà Anh, chàng trai người Ý – Elia trở thành tâm điểm với nét diễn cuốn hút. Tuy nhiên, liên tiếp các chàng trai sau đó khiến Xuân Lan thốt lên: “Xôi thịt, xôi thịt, vô hồn…”. HLV Hương Giang cũng cho rằng các thí sinh một màu, nhàm chán.

Phần thi của đội Xuân Lan, những chướng ngại do các khách mời đặt ra khiến Hà Anh cảm thấy tội nghiệp cho thí sinh. Hương Giang cho rằng sự hào hứng của khán giả với đội Xuân Lan là do các bạn chịu khó cởi đồ. Xuân Lan thẳng thắn: “Đây là The next gentleman mà, các bạn có quyền”.