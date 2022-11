Xử vụ 200 triệu lít xăng giả: Giám đốc chỉ đạo nhân viên làm giả hóa đơn

Đặc biệt, trong thương vụ này, bị cáo Trần Thị Cẩm Vân đã được giao nhiệm vụ làm giả hồ sơ mua bán xăng nhập lậu. Bị cáo Vân đã làm bộ hồ sơ tàu và xuất hóa đơn theo yêu cầu của Nguyễn Hữu Tứ, gồm: Hóa đơn GTGT (hóa đơn điện tử), phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng, biên bản niêm phong hàng hóa để vận chuyển xăng lậu từ nhà yến của Tứ ở tỉnh Vĩnh Long về kho Nam Phong ở tỉnh Long An, các thông tin ghi trên hóa đơn do Tứ cung cấp.

Vân khai đã in hóa đơn điện tử rồi tiến hành các thao tác cắt dán, tẩy xóa, photo để làm giả hóa đơn nhưng không có mã tra cứu. Với thủ đoạn trên Vân đã làm giả 89 tờ hóa đơn.

Theo bị cáo Vân, việc xuất hóa đơn này chỉ là xuất hóa đơn nội bộ của Công ty từ Vĩnh Long về Long An. Việc Vân in hóa đơn điện tử rồi cắt dán chỉnh sửa là do bị cáo Trung chỉ đạo.

Trước tòa, bị cáo Lập thừa nhận hành vi của mình như cáo trạng nêu. Lập cũng cho biết do không suy nghĩ thấu đáo nên đã để món lợi trước mắt che lý trí.