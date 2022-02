Xu thế giáo dục tương lai

Ông Trần Trọng Nghĩa, Giám đốc điều hành Nền tảng dạy và học trực tuyến MegaSchool khẳng định: Với khâu tổ chức, kết hợp với các giải pháp công nghệ, tính công bằng, chính xác và minh bạch, các kết quả thi cử trực tuyến rất cao và tin cậy, ngang với việc tổ chức thi trực tiếp, thậm chí còn cao hơn do hạn chế được lỗi chủ quan của con người.

Tuy nhiên, việc dạy học trực tuyến ở Việt Nam hiện nay chưa tận dụng được hết những ưu điểm cũng như chưa phát huy hiệu quả như mong đợi vì giáo viên vẫn chưa được hỗ trợ một công cụ dạy học trực tuyến đồng nhất.

“Cần phải có một nền tảng công nghệ và ứng dụng tốt cho giáo dục, một phần mềm All in one - tất cả trong một, mà trong đó tích hợp tất cả các cơ sở dữ liệu, hoặc tài liệu học tập giúp cho thầy và trò có thể phát huy tối đa tính tự chủ của người học”, TS Nguyễn Thúy Hồng Vân, Giám đốc đào tạo Viện Phát triển tài năng quốc tế iTD Academy nhận định.

Theo PGS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, làn sóng học tập trực tuyến sẽ không mất đi ngay cả khi dịch bệnh được kiểm soát, mà sẽ giúp cải thiện việc dạy và học trong nhà trường. Trước đây, ngành giáo dục, nói nhiều tới việc đổi mới phương pháp giảng dạy, hoặc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nhưng việc triển khai còn chậm. Tuy nhiên, thời gian qua là một cú hích đã tạo ra sự thay đổi lớn.

“Phần lớn các thầy cô giáo, kể cả các thầy cô trước đây còn tâm lý “ngại” đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, nay đã trở thành thói quen. Việc chuyển đổi số tuy vất vả, phải bỏ công bỏ sức học những cái mới, nhưng khi đã làm chủ công nghệ, hiệu quả mang lại rất lớn”, PGS.TS Lê Anh Vinh khẳng định.