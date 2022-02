Xử phạt tới 70 triệu đồng nếu trạm thu phí không xả trạm khi CSGT yêu cầu

Ngày 4/2 (mùng 4 Tết), đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho nhân dân di chuyển an toàn, thông suốt trong dịp trong, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đơn vị khuyến cáo và đề nghị:

Đối với tổ chức quản lý, vận hành trạm thu phí đường bộ cần chủ động các phương án, nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý, điều hành… đảm bảo giao thông thông suốt tại các trạm thu phí.