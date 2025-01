Xử phạt Tạp chí Kinh tế môi trường 77,75 triệu đồng

Cục Báo chí vừa ban hành các quyết định xử phạt đối với Tạp chí Kinh tế môi trường và Tổng Biên tập tạp chí này do đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính. Ngày 23/12/2024, Cục Báo chí (Bộ TT&TT) đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-CBC xử phạt vi phạm hành chính đối với Tạp chí Kinh tế môi trường, do đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: 1. Không ghi đủ nội dung theo quy định về thông tin phải ghi, thể hiện trên báo chí. Quy định tại: Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. 2. Tạp chí in thực hiện gộp số tháng 1+2/2023 và tháng 1+2/2024; thực hiện giảm kỳ, tăng trang, thay đổi khuôn khổ và thay đổi mẫu trình bày tên gọi của ấn phẩm; xuất bản Tạp chí in bằng 02 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong khi chỉ được cấp phép thể hiện ngôn ngữ tiếng Việt, thực hiện không đúng nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí. Quy định tại: Điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. 3. Thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí số 400/GP-BTTTT ngày 29/6/2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng. Quy định tại: Điểm e khoản 4 Điều 8 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP, được sửa đổi theo điểm c khoản 10 Điều 2 Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. 4. Lưu giữ không đúng quy định về thời gian đối với tạp chí điện tử. Quy định tại: Điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Với các hành vi vi phạm hành chính nêu trên, Tạp chí Kinh tế môi trường bị phạt tổng số tiền 77.750.000 đồng. Cùng ngày 23/12/2024, Cục Báo chí ban hành Quyết định số 281/QĐ-CBC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trương Mạnh Tiến - Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế môi trường, số tiền 4 triệu đồng. Do Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế môi trường đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Giao quyền cho cấp dưới cử nhà báo, phóng viên hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí.