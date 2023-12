Xử phạt người tung tin cô gái nhiễm HIV lây cho nhiều đàn ông

Sau khi làm việc với cơ quan công an, các cá nhân vi phạm đã nhận thức được vấn đề, thừa nhận do bản thân thiếu cẩn trọng trong tiếp nhận thông tin, đăng tải vội vàng với mục đích câu like và tương tác trên mạng xã hội. Cả hai cũng cam kết sẽ không tái phạm, đồng thời đăng tải thông tin cải chính.

Trước đó, từ ngày 21/11, trên mạng xã hội Facebook xôn xao thông tin một cô gái quê xã Thành Sơn đang làm việc tại khu du lịch cộng đồng Pù Luông (xã Thành Lâm, huyện Bá Thước) bị nhiễm HIV và lây cho hàng chục người đàn ông.