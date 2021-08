Xử phạt người đăng tin giả 'shipper giao tro cốt khắp TP.HCM'

Công an quận Tân Phú cho hay, vừa mời làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính ông Nguyễn Văn Lân (SN 1974, ngụ ở địa phương) vì đã cung cấp, chia sẻ thông tin bị đặt, không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.



Trước đó, ngày 5/8, một tài khoản Facebook cá nhân tên “Lan Nguyen Van” chia sẻ trên mạng xã hội bài viết có tiêu đề “một shipper buồn nhất thế giới và một thằng bán gas quá rảnh”. Kèm theo bài viết là một hình ảnh người mặc đồng phục màu trắng chở theo nhiều hủ sành trong giỏ nhựa phía sau xe.



Bài viết có nội dung cho rằng, người đàn ông nói trên đi giao tro cốt của người vừa qua đời vì Covid-19. Bài viết còn mô tả một em bé chừng 12 tuổi cùng bà ra nhận tro cốt của cha mẹ, tại hẻm 42 đường Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú.

Hình ảnh Facebook "Lan Nguyen Van" chia sẻ trên mạng cho rằng Shipper giao tro cốt khắp TP.HCM gây hoang mang dư luận

Ngay sau đó bài viết đã có rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận, khiến dư luận hoang mang, đặc biệt trong giai đoạn TP.HCM đang nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19. Đến tối 6/8, tài khoản Facebook “Lan Nguyen Van” đã ẩn bài viết nói trên.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú xác định, chủ tài khoản Facebook “Lan Nguyen Van” là Nguyễn Văn Lân. Công an cũng làm rõ, ở địa bàn quận Tân Phú không có hẻm 42 đường Âu Cơ.



Khi bị mời lên làm việc, ban đầu ông Lân quanh co. Tuy nhiên qua đấu tranh, ông này thừa nhận hành vi sai trái, thực hiện chỉnh sửa bài viết đã đăng, cam kết không tái phạm và chấp hành các quyết định xử phạt hành chính.