Xử phạt người đăng thông tin sai sự thật vụ va chạm ở đường Trần Cung

Theo đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội phát hiện một tài khoản facebook đăng tải thông tin liên quan đến vụ va chạm giao thông, xảy ra vào ngày 5/3 tại đường Trần Cung, quận Cầu Giấy.

Công an Hà Nội khẳng định, đây là thông tin sai sự thật về người vi phạm trong vụ việc, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP Hà Nội.

Ngày 10/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an huyện Thanh Oai đã mời chủ tài khoản facebook trên, là anh V.S.T. (38 tuổi, trú Thanh Oai), đến công an làm việc.