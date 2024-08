Xử phạt nam thanh niên cắt ghép trang phục công an đăng lên mạng

Theo Công an TP Hội An, lợi dụng mạng xã hội, B. đã đăng tải bài viết kèm hình ảnh được chỉnh sửa, cắt ghép trang phục công an để gây sự chú ý, "câu view, câu like". Điều này đã tạo dư luận, ảnh hưởng không tốt đến uy tín, hình ảnh, hoạt động của lực lượng công an trên không gian mạng.