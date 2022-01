Xử phạt một giám đốc tung tin "Công an không cho người nước ngoài đầu tư vào Đam Rông"

Ngày 22/1, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã làm việc với bà L.T.M.D, chủ tài khoản Facebook cá nhân “L.M.D”, quản trị viên fanpage “Đ.L.V”, (trú tại xã Đạ Long, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) để làm rõ thông tin “Công an tỉnh Lâm Đồng không cho phép người nước ngoài đầu tư vào Đam Rông”.

Trước đó, qua công tác bảo đảm an ninh mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện fanpage “Đ.L.V” đăng tải bài viết cho rằng “chính sách của Công an tỉnh Lâm Đồng không chào đón người nước ngoài đầu tư vào Đam Rông”, đồng thời đưa ra yêu cầu “một văn bản trả lời cụ thể từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng để môi trường đầu tư được trở nên lành mạnh và phát triển tốt hơn trong thời điểm khó khăn kinh tế do đại dịch Covid gây ra”. Nội dung của bài viết còn “cảnh báo cho các nhà đầu tư nước ngoài khác trước khi rót tiền vào đầu tư du lịch”.