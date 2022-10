Xử phạt doanh nghiệp liên quan vụ buôn lậu hơn 1,3 triệu lít xăng

Trước đó, vào hồi cuối tháng 3, Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan phát hiện lượng lớn xăng được giấu trong kho của tàu Xuân Sơn 5 đang neo đậu trên vùng biển thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Số xăng có giá trị hơn 36,8 tỷ đồng nói trên thuộc sở hữu của Công ty TNHH Tân Xuân và Công ty TNHH Xuân Sơn (đều có địa chỉ tại thị xã Cửa Lò).