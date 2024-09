Xử phạt công ty đăng clip "Quả Báo Làng Nủ Lào Cai"

Công ty cổ phần truyền thông Sunrise đã bị xử phạt sau khi đăng tải clip với tiêu đề bịa đặt liên quan đến trận lũ quét tại thôn Làng Nủ (Lào Cai), gây bức xúc trong dư luận. Ngày 28/9, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với Công ty cổ phần truyền thông Sunrise về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc. Công ty này là đơn vị đã đăng tải video "Quả Báo Làng Nủ Lào Cai" trên kênh YouTube "Những Bài Học Nhỏ", gây bức xúc trong dư luận. Công an làm việc với đại diện công ty (Ảnh: Công an Hà Nội). Tại cơ quan công an, bà Đ.P.T,. đại diện công ty, thừa nhận kênh "Những Bài Học Nhỏ" thuộc công ty quản lý, đã đăng tải video với tiêu đề là thông tin bịa đặt. Ngay sau khi video trên thu hút nhiều bình luận tiêu cực, bức xúc, gây ảnh hưởng đến người dân thôn Làng Nủ, công ty đã chủ động xóa video và đăng tải thông tin đính chính, xin lỗi. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin không chính xác, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Clip bịa đặt, phản cảm được đăng trên YouTube (Ảnh: Công an Hà Nội). Trước đó rạng sáng 10/9, một trận lũ quét dữ dội đã vùi lấp 33 hộ dân tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), khiến 58 người chết. Đến nay còn 9 người mất tích. Ngay sau khi xảy ra trận lũ quét, chiều 11/9, báo Dân trí mở mã số 240502 "Thảm họa tại Lào Cai: Cả thôn bị xóa sổ - Hãy chung tay xây lại Làng Nủ". Sáng 13/9, báo Dân trí đã trao 2 tỷ đồng tới Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai. Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ xây dựng lại thôn Làng Nủ.