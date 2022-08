Xử phạt 38 người tháo chạy từ casino ở Campuchia về Việt Nam

Trong quá trình tẩu thoát một bị bảo vệ casino bắt lại, một người chết đuối do ngạt nước. 40 người được người dân cứu vớt và được lực lượng chức năng tiếp nhận, điều tra, xác minh thông tin.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh An Giang đang điều tra về 2 hành vi, một là có dấu hiệu mua bán người, hai là tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Trong đó, công an đã xác định được 4 đường dây mua bán người và khởi tố 2 đối tượng về hành vi ổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.