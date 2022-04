"Xử nghiêm vụ FLC, Tân Hoàng Minh - không có chuyện bắt chuột vỡ bình"

Chiều 27/4, Ban Nội chính Trung ương họp báo thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ảnh: Quang Phong).

Theo Ban Nội chính Trung ương, từ đầu năm đến nay, với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 4 vụ án/23 bị can, khởi tố mới 7 bị can trong 3 vụ án, khởi tố bổ sung tội danh 4 bị can trong 2 vụ án.

Cụ thể, cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, trong đó có vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn FLC; vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Thường trực Ban chỉ đạo cũng thống nhất bổ sung 2 vụ án này vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.