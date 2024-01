Xử nghiêm vi phạm nồng độ cồn nhận được sự ủng hộ cao của xã hội

“Với tinh thần đó, hôm nay Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2024 để tiếp tục khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, thực hiện cho được những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2024”, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Một là, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là những người trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông nêu gương thực hiện thượng tôn pháp luật; các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo nêu gương thượng tôn pháp luật, tạo động lực để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho cả xã hội.

Hai là, kiên quyết, kiên trì xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, tránh, vượt sai quy định; vi phạm chở hàng quá tải trọng; phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy…

“Bài học về xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn trong thời gian vừa qua đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của toàn xã hội. Tôi đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tuyên truyền để tinh thần thượng tôn pháp luật ngày càng lan toả rộng khắp trong xã hội”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.