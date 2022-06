Xử lý xe chở quá tải, cơi nới thùng, nhiều tài xế đóng cửa bỏ đi

Cũng trong chiều 20/6, tại Km 188 trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT dừng kiểm tra xe đầu kéo BKS 29C có dấu hiệu vi phạm chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được quy định trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã quán triệt đến 100% cán bộ khi tham gia tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm không được phép can thiệp làm sai lệch hồ sơ cũng như bỏ qua vi phạm của người tham gia giao thông.

Ông N. bị lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính và sẽ bị phạt tiền từ 800 - 1 triệu đồng. Đối với chủ phương tiện là cá nhân sẽ bị xử phạt từ 2-4 triệu đồng, còn tổ chức sẽ bị xử phạt từ 4-8 triệu đồng; đồng thời sẽ bị tước phù hiệu vận tải từ 1-3 tháng.

Trước đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương mở đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông kéo dài 3 tháng (20/6 – 20/9). Các hành vi vi phạm như sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, chở quá tải, cơi nới thành thùng… được tập trung kiểm tra.

Theo Cục CSGT, các trường hợp cơi nới thùng xe sẽ cưỡng chế tháo, cắt để trở về đúng thiết kế và thông báo tới cơ quan đăng kiểm yêu cầu chủ xe phải kiểm định lại trước khi tham gia giao thông.

Đình Hiếu