Xử lý nghiêm hơn 180.000 xe vận tải không lắp camera giám sát hành trình

Theo văn bản số 9257 ngày 20/12 phát đi từ Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp chuyển sang sử dụng dịch vụ thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (thay cho phương thức thu phí thủ công, dùng tiền mặt).