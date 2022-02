Xử lý nghiêm cát tặc trên sông Hậu và sông Cổ Chiên

Trên tuyến sông Hậu, Đoàn công tác đã di chuyển từ cửa biển Định An thuộc huyện Trà Cú đến cù lao Tân Qui, Cồn Bần Chát thuộc huyện Cầu Kè và trên tuyến sông Cổ Chiên từ khu vực Cồn Hô xã Đức Mỹ, huyện Càng Long đến Vàm Lầu thuộc huyện Cầu Ngang.

Hiện nay, tuyến sông Hậu và sông Cổ Chiên, có 2 mỏ cát được cấp phép khai thác, tuy nhiên 1 mỏ giấy phép đã hết hạn. Với lợi nhuận kinh tế cao, khả năng hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tiếp tục diễn biến phức tạp do đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp, giáp ranh. Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động đề xuất các biện pháp phòng ngừa, tăng cường tuần tra, kiểm tra để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Công an tỉnh Trà Vinh bắt giữ phương tiện khai thác khoáng sản (cát biển) trái phép.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh xác định tuyến, khu vực trọng điểm, tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị có liên quan và Công an các huyện, thị xã, thành phố quyết liệt triển khai các biện pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo chặt chẽ, hạn chế thất thoát tài nguyên khoáng sản, hạn chế tác động đến môi trường sống, nhất là khu vực bị sạt lở, không để xảy ra bức xúc trong nhân dân làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.