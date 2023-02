Xử lý kẻ phát tán, đăng tin sai sự thật về Thiếu tướng Đinh Văn Nơi

Cụ thể, ngày 4/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện tài khoản TikTok có tên “T.T.010280” đăng tải, phát tán video có nội dung cắt ghép thông tin sai sự thật liên quan đến bài phát biểu của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tại thời điểm ông mang quân hàm Đại tá - Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Lực lượng chức năng làm việc với T.M.T.