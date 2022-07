Xử lý đối tượng đưa thông tin thất thiệt liên quan đến Tập đoàn Vin Group

Trước đó, phát hiện một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin về cá nhân đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị áp dụng một số biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật; các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ. Đồng thời Bộ Công an khẳng định những thông tin do một số tài khoản mạng xã hội nêu trên là tin đồn thất thiệt, không chính xác; đề nghị người dân không tin, không nghe, không lan truyền các thông tin thất thiệt. Chỉ tiếp nhận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Theo luật sư, các tổ chức, cá nhân đưa tin sai sự thật, tùy vào tính chất mức độ của hành vi và hậu quả gây ra thì người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.