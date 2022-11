Xử lý 2 người tung tin sai về Vingroup, Novaland và thị trường chứng khoán

Ngày 1/11, Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an) làm việc với Nguyễn Xuân Lượng (trú tại huyện Chương Mỹ) và Bùi Tiến Dũng (trú tại huyện Thanh Oai) về hành vi sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật về thị trường tài chính, chứng khoán.

Hành vi của Lượng và Dũng được xác định gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý bất an đối với các nhà đầu tư và gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư trên thị trường.