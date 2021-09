Xu hướng tìm kiếm bất động sản vùng ven sau đại dịch

Tâm lý sở hữu BĐS của người dân khiến nhu cầu mua nhà khu vực vùng ven gia tăng (ảnh minh họa)

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Phó Giám đốc, Trưởng Bộ phận Tiếp thị dự án nhà ở Công ty CBRE Việt Nam cho rằng, dù kinh tế khó khăn do dịch Covid-19, nhu cầu nhà ở vẫn luôn cao, do càng trong dịch bệnh, người dân càng mong muốn sở hữu một ngôi nhà riêng an toàn. Trong khi đó, quỹ đất tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM ngày càng khan hiếm, giá tăng cao, nhiều ông lớn BĐS đã chuyển hướng sang các địa bàn vùng ven tìm kiếm cơ hội.