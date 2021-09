Xu hướng đầu tư nhỏ, hướng đến dịch vụ chất lượng

Trước tác động của dịch bệnh, nhiều điểm đến gần như không thể thu hút khách thì một số điểm nằm tách biệt, quy mô nhỏ và vừa, có chất lượng dịch vụ tốt và đặc biệt giá dịch vụ khá cao vẫn thu hút một lượng khách nhất định. Theo thống kê của Sở Du lịch, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua và đến thời điểm hiện tại, một số điểm đến vẫn duy trì đón được khoảng 30 - 50% công suất.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch, bên cạnh yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch, yếu tố quyết định cho các điểm đến chính là chất lượng dịch vụ. Một số điểm mới hình thành, hay đã hoạt động một thời gian có cùng điểm chung là hướng đến một dòng khách riêng biệt, có mức chi tiêu khá cao và đòi hỏi những dịch vụ hướng về thiên nhiên, du lịch xanh, nghỉ dưỡng; du khách dễ dàng tìm được những giây phút thư giãn bên gia đình và người thân.

Tại điểm nghỉ dưỡng ANhill Boutique (TP. Huế) mới đưa và khai thác đầu năm 2021, chỉ có diện tích 1ha. Dù dịch bệnh, song vẫn đang duy trì được lượng khách nhất định. Theo đại diện điểm đến, mục tiêu của chủ đầu tư là chọn một “ngách” thị trường riêng. Bên cạnh thuận lợi về địa thế trong vùng gò đồi, điểm đến đầu tư kỹ về quy hoạch xây dựng, thiết kế nội, ngoại thất trang trí theo một “gu” thể hiện cá tính riêng, khiến du khách thích thú bởi có hơi hướng hoài niệm.

Theo Sở Du lịch, ở Huế có nhiều điểm đến có quy mô nhỏ mới nổi, ý tưởng hay, chất lượng cao. Các điểm đến này thường có hồ bơi riêng, sân vườn rộng và chỗ đỗ xe. Thuận lợi thu hút khách cuối tuần, đi bằng xe cá nhân. Đây là xu hướng được đánh giá là phù hợp với Huế, không chỉ trong giai đoạn dịch bệnh. Có thể kể đến La Paix Huế Riverside Villa, Florence Villa Huế, Spring Garden Villa Huế, Rabbit Home Villa, Villa Louise Beach Resort Huế… Hay gần đây tại Ancient Huế Garden House cổ kính, du khách có thể tìm đến cuộc sống “vương giả” giữa đời thường. Trước đó, có thể nhắc đến Huế Ecolodge, Hue Riverside Boutique Resort & Spa.

Du khách Nguyễn Tư Hoàng (TP. Huế) cho rằng, so với nhiều điểm đến, các điểm nghỉ dưỡng có giá dịch vụ cao, nhưng có chất riêng, gần thành phố. Do giá cao nên điểm đến không có quá nhiều khách, cảm thấy an toàn hơn trong mùa dịch.