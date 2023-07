Xót xa tin nhắn thoại cuối cùng của Coco Lee trước khi qua đời

Coco Lee gửi thông điệp chan chứa tình yêu thương dành cho người hâm mộ trước khi tự tử vào ngày 2/7.

Coco Lee sinh năm 1975, là ca sĩ Mỹ gốc Hong Kong (Trung Quốc). Cô nổi tiếng với chất giọng nội lực, từng "làm mưa làm gió" với nhiều bản hit như A Love Before Time, It's a Party, Before I Fall in Love, Just No Other Way… Trong đó, ca khúc A Love Before Time (nhạc phim Ngọa Hổ Tàng Long) đã đưa cô tới gần hơn với khán giả phương Tây.