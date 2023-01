Xót xa lý do bé trai bị rơi xuống trụ bê tông sâu 35m

Chia sẻ lý do xảy ra vụ việc thương tâm, cha mẹ bé Hạo Nam cho biết, con trai thường đi nhặt sắt vụn để có tiền đi học võ.

Người mẹ xót xa kể lại: “Cháu về xin tôi 60 nghìn để đóng tiền học võ, tôi không có. Thế là nó tự đi kiếm sắt vụn để khỏi phải xin mẹ. Hôm trước nó khoe kiếm được 21 ngàn, nhưng người ta trả 15 ngàn thôi, giữ lại 6 ngàn. Nay nó đi kiếm tiếp để đủ tiền đóng học. Nó bảo mẹ ơi từ giờ mẹ không cần cho con tiền nữa rồi... Ai ngờ".

Ngồi kế bên, người cha với vẻ mặt thất thần nói: "Lúc đứa cháu về bảo rằng anh Nam lọt xuống hố rồi, tôi tưởng là cháu té xuống cống. Chạy ra công trường đưa sợi dây xuống bảo cháu nắm lấy thì chỉ nghe thấy tiếng rơi bịch bịch, con hét một lúc rồi im bặt...".

Theo thông tin trên Thanh Niên, gia đình bé Hạo Nam thuộc diện khó khăn. Vợ chồng anh Tài, chị Linh (cha mẹ bé Nam) đều đi làm thuê làm mướn.