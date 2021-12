Xót xa lời nói cuối cùng của bé gái nghi bị "dì ghẻ" bạo hành tử vong khi được gặp mẹ ruột 1 năm trước: "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc!"

"Cháu đã mất trong đau khổ"



Tối ngày 27/12, anh Nguyễn Quang Vinh là bác ruột của bé N.T.V.A (8 tuổi, quận Bình Thạnh) cho biết đã có đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo ông N.K.T.T. (bố ruột bé A.) và V.N.Q.T. (26 tuổi, vợ sắp cưới của ông T.) về hành vi bạo hành trẻ em khiến bé A. tử vong.



Theo anh Vinh, chị Nguyễn Thị H.S (mẹ ruột của cháu N.T.V.A) hiện đang rất đau đớn trước sự ra đi của con gái mình. Chia sẻ về sự việc, chị S. cho biết, ngày 22/12 chị nhận được tin báo từ công an cho biết con gái chị là bé A. đã tử vong. Sau đó, chị cùng anh trai và những người thân trong gia đình đến nhà tang lễ Bình Hưng Hoà nhìn mặt con lần cuối trước khi để cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi con.



Sau khi hoàn tất khám nghiệm, ngày hôm sau, gia đình chị S. nhận thi thể bé A. về lo hậu sự khi được sự đồng ý của bố ruột bé (lúc này ông T. và vợ sắp cưới đang bị công an tạm giữ để làm việc).



"Sau khi lo hậu sự và xem kết quả khám bệnh thì được biết V.A nhập viện trong tình trạng ngưng thở, khắp cơ thể tím tái và đã chết trước khi vào bệnh viện. Do ông T. ngăn cản không cho tôi gặp con nên tôi không biết trong suốt một năm con sống như thế nào. Chỉ biết lúc cháu chết, bác sĩ cho biết nguyên nhân do phù nền phổi, có nhiều vết thương bầm tím", chị S. kể lại.



Anh Vinh (anh ruột của chị S.) cho biết thêm, gia đình anh có liên hệ với một số người dân ở chung cư với ông T. và người tình sinh sống thì biết rằng từ thời điểm cặp đôi nuôi cháu V.A, ngày nào họ cũng nghe thấy tiếng chạy nhảy, đánh đập, chửi mắng cháu.

Mặc dù hàng xóm đã gọi bảo vệ lên để làm việc về việc gây ồn ào mất trật tự khu dân cư, nhưng bảo vệ có thông báo rằng gia đình ông T. chỉ dạy bảo con cái. "Đến ngày định mệnh 22/12, hàng xóm có nghe thấy tiếng của 1 người phụ nữ trong phòng nói rằng "Anh ơi, A. nó tắt thở rồi, đưa nó đi cấp cứu. Lúc này, có tiếng người đàn ông và họ khẳng định rằng đó là tiếng ông T. nói: "Đưa nó đi cấp cứu để mà đi tù à". Thật sự khi biết được sự việc này, gia đình tôi rất bức xúc và đau xót vô cùng, vì chính bố đẻ của cháu và người tình đã đánh đập hành hạ cháu trong suốt hơn 1 năm qua. Cháu đã phải chịu sự hành hạ quá mức và đã mất trong đau khổ", anh Vinh nghẹn ngào.



Đến nay, gia đình anh Vinh chưa có thông tin gì về kết luận điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra đối với ông N.K.T.T. (bố ruột bé A.) và V.N.Q.T.



Gia đình chỉ biết rằng trước đó công an có tạm giữ ông T., tuy nhiên đến ngày 26/12 thì biết được ông T. đã được thả tự do.



"Gia đình chúng tôi rất căm phẫn đối với việc bé A. bị chính bố ruột và bà T. hành hạ nên mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý đúng người đúng tội", anh Vinh chia sẻ thêm.



Mẹ ơi, mẹ đừng khóc!



Sau khi lo hậu sự cho cháu gái, anh Vinh đã mang di ảnh cháu quay lại chung cư nơi bé tử vong để thắp nến cầu nguyện và tưởng nhớ. Những ngọn nến được thắp thành chữ "V.A" tại một góc sảnh chung cư khiến khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.



Để chia buồn cùng gia đình và tưởng nhớ đến cô bé ngoan hiền, nhiều cư dân đã cùng chắp tay cầu nguyện và bày tỏ sự xót xa.



Thắp nén hương cho người cháu bất hạnh, anh Vinh đứng lên tháo đôi kính và dùng tay lau vội dòng lệ đang rưng rưng trên đôi mắt. Gương mặt hốc hác vì những ngày qua chạy đôn chạy đáo lo hậu sự cho cháu mình khiến nhiều người xót xa. Hiện tại, mẹ bé tinh thần chưa thể ổn định bình thường, rất sốc khi biết con gái đã không còn trên đời này nữa. Gia đình vẫn thay phiên túc trực bên cạnh người mẹ để động viên, chia sẻ… Gia đình thắp nến tưởng nhớ bé V.A bên dưới sảnh chung cư sau khi đã lo chu toàn hậu sự cho cháu bé xấu số "Chỉ sợ có chuyện gì xảy ra với em tôi vì nhà chỉ có hai anh em thôi. Em tôi làm việc ở TP.HCM còn tôi ở Vũng Tàu nên khi sự việc xảy ra tôi chạy lên chạy về để lo hậu sự cho cháu và theo dõi tình trạng của em gái", anh Vinh tâm sự.



Theo anh Vinh, con thứ hai của chị S. chỉ mới 6 tuổi nên vẫn còn ngây thơ hồn nhiên, chưa biết chị đã mất. Thỉnh thoảng bé hỏi mẹ "chị V.A. đâu rồi mẹ…?". Lần cuối người mẹ gặp con là từ tháng 12 năm ngoái, cách đây đã 1 năm. Lúc đó hai mẹ con gặp nhau tại trường và ôm nhau khóc nức nở.



"Lúc đó bé ôm mẹ khóc và nói một câu mà đến bây giờ tôi nghe lại rất nhiều lần vẫn thấy thương hai mẹ con. Bé nói 'ba đã cấm con không gặp mẹ rồi mà, sao mẹ gặp con làm gì' và rồi hai mẹ con ôm nhau khóc. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng bé rất hiểu chuyện, bé nói với mẹ 'mẹ ơi, mẹ đừng có khóc, mẹ đừng buồn, mẹ khóc mẹ buồn là V.A. cũng buồn đấy. Mẹ hứa với V. A., mẹ đừng khóc, đừng buồn nữa nhé", anh Vinh nghẹn ngào khi kể về lần cuối hai mẹ con bé V.A. gặp nhau.



Người bác cũng cho biết, em gái mình lấy chồng được 7 năm thì ly hôn do người chồng đã ngoại tình. Thời điểm biết chồng ngoại tình, chị S. rất sốc định tự tử nhưng rất may được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.



Sau khi hai vợ chồng chị S. ly hôn thì rất hiếm khi chồng cũ cho chị gặp con gái. Nhiều lần tìm cách gọi điện thuyết phục và thậm chí năn nỉ cả người "dì ghẻ" cho hai mẹ con gặp nhau nhưng người này không đồng ý.



Theo anh Vinh, em gái anh rất hiền, thậm chí nhu nhược khi chịu đựng quá nhiều nỗi đau về cuộc sống hôn nhân với người chồng cũ. Khi xảy ra sự việc này, chị S. rất đau lòng, khóc ngất nhiều lần nhưng không muốn làm lớn chuyện vì nghĩ đến con và muốn con được an nghỉ.



"Tuy nhiên, gia đình tôi rất căm phẫn trước hành động của T. và bố của bé nên khuyên em tôi ký đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng", anh Vinh chia sẻ.