Xót xa khi xem lại nữ minh tinh 'Chiếc Lá Cuốn Bay' hát như 'nuốt đĩa'

Mới đây, người hâm mộ đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại phần trình diễn của Tangmo Pattaratida tại một sự kiện.

Xót xa khi xem lại khoảnh khắc nữ minh tinh Chiếc Lá Bay hát như "nuốt đĩa"

Theo đó, nữ diễn viên thể hiện ca khúc nằm trong một bộ phim với giọng hát vô cùng ngọt ngào. Gương mặt xinh đẹp cùng ánh mắt biết nói càng khiến cho việc truyền tải cảm xúc ca khúc trở nên đặc biệt.