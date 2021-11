Xót xa hình ảnh nam ca sĩ Vpop nguy kịch vì mắc bệnh nặng!

Được biết, Fame Chí Thành có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Chí Thành đã mồ côi cả cha lẫn mẹ; mẹ anh qua đời khi anh mới lên 12 tuổi còn người cha của anh cũng mất khi anh lên 18 tuổi. Chí Thành phải chắt chiu từng đồng cát xê để lo cho sự nghiệp của mình. Album đầu tay của anh mang tên "The First Single" cũng là album ghi lại những dấu ấn trong cuộc thi X- Factor cũng tạo được ít nhiều dấu ấn với các bản hit như "Bang Bang Boom Boom", "I know" hay "Cây vĩ cầm"....