Xót xa diện mạo, lịch trình của Park So Dam trước thông báo ung thư

Mỹ nhân "Ký Sinh Trùng" cũng là gương mặt xuất hiện trên số tháng 12/2021 của tạp chí W Korea nhân kỷ niệm 16 năm Chiến dịch nâng cao nhận thức về ung thư vú Love Your W. Ngắm nhìn nhan sắc trong trẻo của Park So Dam, người hâm mộ càng hy vọng cô nàng sẽ sớm bình phục và khỏe mạnh

Ngoài các dự án phim ảnh, Park So Dam cũng chăm chỉ tham gia nhiều thể loại show khác nhau. Vào ngày 24/11, cô đã xuất hiện trên chương trình Radio Star của đài MBC



Chưa hết, tại lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 26 vào tháng 10 vừa qua, mỹ nhân sinh năm 1991 còn duyên dáng làm MC bên cạnh nam diễn viên đình đám Song Joong Ki. Cô vẫn tươi tắn, cho khán giả thấy được tình trạng tốt nhất





Đặc biệt, với vai trò là đại sứ danh dự của du lịch biểu diễn Hàn Quốc, Park So Dam càng phải hoạt động với lịch trình dày đặc. Cô sẽ đóng một vai trò trong việc quảng bá du lịch biểu diễn, gồm các nội dung mang tính trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc ra thế giới



Trong suốt quãng thời gian này, nữ diễn viên cũng đã thủ vai chính trong phim "Special Cargo"...