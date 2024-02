Xót xa cảnh mẹ bầu 8 tháng bê vác cả tấn hàng ở Cao Bằng

Your browser does not support the video tag.

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip với nội dung: Xót xa mẹ bầu 8 tháng ở Cao Bằng phải bê vác hàng tấn hàng để kiếm tiền nuôi con. Hiện, đoạn clip thu hút hàng chục triệu lượt xem, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc và bình luận từ cộng đồng mạng.

Hàng triệu lời chia sẻ, bày tỏ cảm xúc từ cộng đồng mạng dành cho mẹ bầu trong đoạn clip. Nhiều người lên tiếng trách: "Chồng đi đâu mà để vợ bầu vượt mặt còn bê vác nặng?", "Tại sao lại thuê phụ nữ có thai làm việc nặng nhọc"...

Phóng viên VietNamNet đã liên lạc với những người có liên quan trong đoạn clip.

Anh Hoàng Văn Khánh (SN 1991), người đăng tải clip lên mạng xã hội cho biết, thai phụ xuất hiện trong clip có tên là Diễm.