Xót xa bé 8 tháng bị bỏng da phồng rộp đau đớn do đắp tỏi chữa bệnh

Sau 15 ngày điều trị chân con mới lành lặn nhưng vết sẹo phải hơn 1 năm sau mới mờ.

Hơn 10 ngày sau bé mới được xuất viện. Chi phí chữa trị tốn 10 triệu đồng. Mẹ trẻ cho hay, số tiền đó không phải quá to nhưng cũng không hề nhỏ với gia đình đang nuôi 2 đứa trẻ như nhà chị. Gia đình chị cũng không bắt đền bà bảo mẫu. Nhưng điều khiến mẹ trẻ cảm thấy buồn và thất vọng ở đây là thái độ chối tội, lươn lẹo của người trông trẻ. Hơn hết, chị cảm thấy rất xót con khi em bé đáng lẽ không bị vết bỏng đau đớn và nguy hiểm đến tính mạng như vậy.

"Sau khi xuất viện, con mình bị ám ảnh tâm lý vì mỗi lần thay băng rất đau đớn, chỉ nghe tiếng kim loại dụng cụ y tế va vào nhau đã co rúm người lại, bây giờ nghe tiếng 2 cái thìa va vào nhau lách cách con cũng sợ. Và đặc biệt là con chậm đi so với các bạn khác do ảnh hưởng của vụ bỏng này, các cơ dưới lòng bàn chân đều bị ảnh hưởng. Đến hơn 1 năm sau vết sẹo bỏng mới mờ dần đi" - mẹ trẻ cho biết.

Dùng tỏi đắp lên da có thể gây bỏng phồng rộp đau đớn