Xót xa bàn chân thâm đen của Thiên Ân tại Miss Grand 2022

Tại chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, người đẹp Long An đã cố gắng thể hiện trên sân khấu với đôi chân chưa hoàn toàn bình phục.

Vào chiều qua (7/10), trên livestream, trước sự lo lắng của người hâm mộ về đôi chân của mình, Thiên Ân cho biết hiện vết thương đã đỡ khá nhiều.

Người đẹp sinh năm 2000 cũng cho biết, cô chỉ cảm thấy đau khi mang giày cao gót quá lâu.

Clip: Thiên Ân tự tin catwalk vào sáng nay (8/10).

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, được biết đến rộng rãi khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022.

Ngày 4/10, cô chính thức lên đường sang Indonesia thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022.