Xót xa bài viết cuối cùng của diễn viên Châu Hải My trước khi qua đời

Tối 12/12, đại diện của minh tinh Hong Kong (Trung Quốc) Châu Hải My xác nhận nữ diễn viên đã qua đời do bệnh tật. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về cái chết của Châu Hải My không được công bố.

Tin tức này lập tức gây chấn động làng giải trí Trung Quốc. Nhiều người không khỏi xót thương trước sự ra đi bất ngờ của Châu Hải My. Cách đó ít ngày, Châu Hải My còn đón sinh nhật tuổi 57 của mình. Vào ngày 8/12, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh hậu trường đóng bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994 và Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019.



Châu Hải My qua đời ở tuổi 57.

Trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc, nhiều khán giả cho rằng việc Châu Hải My đăng những hình ảnh xưa cũ trong những ngày cuối đời có thể là một lời tạm biệt cuối cùng với khán giả bởi đây là những vai diễn kinh điển, giúp Châu Hải My một bước thành sao. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là một chia sẻ bình thường của cô.