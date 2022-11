Xót thương 2 đứa trẻ trong đám tang người phụ nữ bị hành hung ở khách sạn

Ngày 12/11, người thân tổ chức an táng chị N.T.T. (39 tuổi, ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) - người phụ nữ tử vong sau khi bị hành hung ở khách sạn - tại huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Theo người thân chị T., chồng chị đã mất vì bệnh tật. Sau đó, chị và ông Nguyễn Văn X. (56 tuổi, nghi can đánh chị T. tử vong) quen nhau. Do thấy ông X. lớn tuổi nên người thân có can ngăn nhưng chị T. và ông X. vẫn quan hệ tình cảm khoảng 2 năm nay. Ông X. cũng thường xuyên về gia đình chị T. chơi.

Chị V.T.C. (em dâu chị T.) kể, khi nghe tin chị T. bị đánh và nằm viện, gia đình ban đầu nghĩ không quá nặng. Tuy nhiên, khi người nhà đến bệnh viện thì thấy trên người chị T. rất nhiều vết thương, bị hôn mê sâu và sau đó không qua khỏi.