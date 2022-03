Xông phòng Covid-19, bé 6 tháng tuổi ở Hà Nội nhiễm trùng máu

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận điều trị cho bé trai G.B (6 tháng tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốt cao, nhiễm trùng huyết do gia đình sử dụng máy xông mũi họng để phòng Covid-19 gây bỏng mu bàn chân trái, vùng bỏng điều trị không tốt dẫn đến nhiễm trùng tại chỗ, nhiễm trùng máu.



Chị H, mẹ của bé, cho biết, do hàng xóm có người bị nhiễm Covid-19 và trong gia đình có người thường xuyên phải đi làm tiếp xúc bên ngoài, lo sợ nhiễm Covid-19 nên gia đình đã tự mua máy xông về xông mũi họng hàng ngày.



Tối ngày 20/2, trong lúc người nhà bế bé G.B đứng xông mũi họng, không may chân bé đá vào máy xông làm nước sôi từ máy xông đổ vào chân của trẻ. Sau tai nạn, trẻ quấy khóc nhiều, bỏng toàn bộ mu bàn chân trái.



Người nhà đã tự sơ cứu cho bé bằng cách xả nước lạnh lên chân trẻ, trong quá trình xả nước do chân trẻ đeo tất nên người nhà đã tháo tất làm toàn bộ vùng da mu bàn chân trái của trẻ bị lột ra ngoài. Sau tai nạn, trẻ được đưa đến bệnh viện địa phương điều trị và ngày 22/2 trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.





Các bác sĩ xác định trẻ bị bỏng độ III mu bàn chân trái nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết. Hiện sức khoẻ trẻ đang dần ổn định. Bác sĩ CKII- Phùng Công Sáng – Phó trưởng khoa Chỉnh hình, kiêm phụ trách đơn vị bỏng, Bệnh viện Nhi Trung ương, bỏng là một trong những tai nạn thường gặp trong sinh hoạt hàng ngày.



Nguyên nhân gây bỏng có nhiều loại, trong đó nước sôi là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vụ bỏng nhất. Đây là tai nạn thường gặp ở trẻ em, nhất là trẻ ở độ tuổi 1-6. Ở lứa tuổi này, trẻ thường hiếu động, tò mò, nhưng chưa nhận thức về các mối nguy hiểm. Các nguyên nhân gây bỏng chủ yếu là do sự bất cẩn của người lớn trong quá trình chăm sóc trẻ.



Theo BS Sáng, bỏng ở trẻ em, dù diện tích nhỏ nhưng nếu điều trị không tốt thì việc nhiễm trùng vùng bỏng hoàn toàn có thể xảy ra, nguy cơ dẫn đến tình trạng nhiễm khuẩn máu. Do lớp da trẻ em có những đặc điểm khác người lớn như mỏng hơn, sức chịu nhiệt kém nên khi bị bỏng mức độ sẽ nặng, sâu hơn người lớn, thậm chí gây tổn thương tận cơ, xương, mạch máu, thần kinh, nên nguy cơ nhiễm trùng vùng bỏng cũng cao hơn người lớn.



“Việc sơ cứu ban đầu đúng khi trẻ bị bỏng là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho tổn thương bỏng đỡ sâu, nặng thêm và giảm nguy cơ bội nhiễm. Xử trí không đúng cách ngay từ đầu, điều trị vùng bỏng chưa đúng và tốt có thể khiến vết bỏng nhiễm trùng, lâu lành và để lại các di chứng như sẹo xấu, sẹo co kéo, nguy cơ để lại những thương tật vĩnh viễn cho các bé”– Bác sĩ Sáng cho hay.