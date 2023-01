Xông đất năm 2023 tuổi nào phù hợp nhất?

Bên cạnh đó, cần tránh đi các tuổi phạm vào tứ hành xung, được cho là sẽ đem lại điều không may cho gia chủ nếu xông đất đầu năm.

Việc chọn người xông đất phù hợp với gia đình trong dịp đầu năm rất được coi trọng. Tùy theo từng năm, cần chọn người có tuổi, mệnh hợp với năm đó, và tương sinh với tuổi của mình, nghĩa là phải có thiên can, ngũ hành, địa chi tương hợp.

Tuổi xông đất năm Quý Mão phù hợp nhất là Mậu Tuất (1958), Canh Tuất (1970), Tân Hợi (1971), Tân Mùi (1991).

Để biết người xông đất có hợp tuổi gia chủ hay không, cần dựa vào thiên can và địa chi.

Chọn người xông đất theo thiên can

So sánh tuổi của gia chủ với thiên can của người xông nhà; nếu thiên can hợp là tốt, còn phá là xấu:

Tuổi Giáp hợp Kỷ nhưng kỵ với Canh - Mậu

Tuổi Ất hợp với Canh nhưng kỵ với Tân - Kỷ

Tuổi Bính hợp với Tân mà kỵ với Nhâm - Canh

Tuổi Đinh hợp với Nhâm nhưng kỵ với Quý - Tân

Tuổi Mậu hợp với Quý nhưng kỵ với Giáp - Nhâm

Tuổi Kỷ hợp với Giáp nhưng kỵ với Ất - Quý

Tuổi Canh hợp với Ất nhưng kỵ với Bính - Giáp

Tuổi Tân hợp với Bính nhưng kỵ với Đinh - Ất

Tuổi Nhâm hợp với Đinh nhưng kỵ với Mậu - Bính

Tuổi Quý hợp với Mậu nhưng kỵ với Kỷ - Đinh.

Chọn tuổi xông đất theo cung mệnh