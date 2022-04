Xôn xao tin đồn Nathan Lee đòi 'táng' Hoa hậu Khánh Vân

Your browser does not support the video tag.

Theo cô, "Mình phải suy nghĩ là mình đọc Việt Nam hay là 'Viết Nam' tại vì thường người nước ngoài thường sẽ hiểu 'Viết Nam' nhiều hơn là Việt Nam".



Khi đó, nàng Hậu đã bị netizen "ném đá" vì cho rằng tên quốc gia Việt Nam như thế nào thì nên đọc đúng như vậy để người nước ngoài có thể học cách phát âm sao cho chuẩn chỉnh. Huống hồ chi MC Steve Harvey - MC của Miss Universe luôn đọc rành mạch tên Việt Nam theo cách chính xác.