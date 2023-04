Xôn xao thông tin cô gái tự tử vì sập bẫy 'nhiệm vụ TikTok'

Phòng cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An cảnh báo lừa đảo trên không gian mạng và các biện pháp phòng ngừa (Ảnh: H.L).

Bạn B.T. bình luận: "Bản thân mình bị y như vậy, nhưng vẫn còn may là số tiền dừng lại ở vài chục triệu, chứ nếu vay mượn thêm được nhiều tiền nữa thì... có lẽ cái kết của mình cũng khó biết sẽ ra sao. Lòng tham là cái sai của mình, khi bị dẫn dụ thì xót tiền chỉ mong lấy lại được vốn bỏ vào mà mỗi lúc lại bị tăng tiền mất lên thêm".

Mặc dù người đăng tải không cung cấp thông tin về nạn nhân nhưng cộng đồng mạng "suy đoán" vụ việc xảy ra tại xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Trả lời phóng viên Dân trí, nguồn tin từ chính quyền xã Nghi Xá cho biết, trên địa bàn có xảy ra một vụ treo cổ tự tử, nạn nhân là chị T.A. Thông tin ban đầu cho thấy, nạn nhân có nợ một khoản tiền nhưng đây là tiền vay để chồng chị T.A. đi làm việc ở nước ngoài.

"Điện thoại của chị T.A. cài mật khẩu, không thể mở nên chưa thể xác định được nạn nhân có tham gia vào các trò kiếm tiền trên mạng xã hội dẫn tới bị lừa đảo số tiền lớn, mất khả năng chi trả nên nghĩ quẩn hay không", nguồn tin cho hay.

Tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc ngày 24/4 cũng xảy ra một vụ thắt cổ tự tử. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch UBND xã Nghi Long cho biết, nạn nhân trong vụ việc đau lòng là nữ sinh lớp 9. Nguyên nhân là do mâu thuẫn gia đình, không liên quan đến việc bị lừa đảo trên mạng xã hội.

Thời gian vừa qua, ngành chức năng tỉnh Nghệ An liên tục cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. "Người dân thận trọng khi tìm kiếm việc làm hay làm nhiệm vụ trên mạng xã hội. Tuyệt đối cảnh giác với các công việc, nhiệm vụ nhận thưởng hoa hồng, bán hàng online. Không chuyển bất cứ khoản tiền nào để mua đơn hàng, đặt cọc làm nhiệm vụ, hồ sơ xin việc theo yêu cầu các đối tượng", thông tin cảnh báo từ Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An.