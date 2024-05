Xôn xao thông tin ca sĩ Hồng Phượng bồi thường 1 tỉ đồng khách ngộ độc bún bò

Những ngày qua, thông tin liên quan đến quán bún bò của ca sĩ Hồng Phượng (cháu gái cố NSƯT Vũ Linh) lại khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Theo đó, nhiều tài khoản lan truyền một clip với giọng đọc như một bản tin của các cơ quan báo chí với nội dung: "Vận đen ập đến với mẹ con Hồng Phượng, khách ăn bún bị ngộ độc, phải bồi thường hơn 1 tỉ đồng".

Thông tin trên mạng còn khẳng định UBND quận Phú Nhuận đã ra quyết định xử phạt bà Hồng Phượng (chủ quán Bún bò Cô Lành) số tiền 92 triệu đồng do gây ngộ độc cho người dân.