Xôn xao phụ huynh tố giáo viên 'không mặc quần' khi dạy online

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip 25 giây nghi cô giáo không mặc đồ khi dạy online được phụ huynh đăng kèm bài chia sẻ

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Đa số mọi người đều vô cùng sốc khi hình ảnh nhạy cảm kia là của 1 nữ giáo viên. Tuy nhiên, một vài ý kiến khác nghi ngờ về tính chân thực của clip cũng như lời chia sẻ của người đăng.

Một số khác lại bình tĩnh hơn cho rằng có lẽ trong lúc thay đồ, nữ giáo viên đã vô tình không để ý mình đang bật camera dạy online nên đã để lọt những hình ảnh nhạy cảm kia vào.

Một vài bình luận của cư dân mạng: