Xôn xao nhà văn ảo, ca sĩ ảo

Trước khi ChatGPT phổ biến thì thị trường sách đã có ấn phẩm của AI. Nói riêng ở thị trường Việt Nam, từ năm 2020, “NYM - Tôi của tương lai” được coi là cuốn sách đầu tiên của một tác giả (Nguyễn Phi Vân) kết hợp với AI viết đã được NXB Văn hóa Văn nghệ ấn hành. Nhân vật chính của sách là NYM - một robot luôn nhận mình là người hơn một con người, đại diện của gen Z xuất chúng trong tương lai.

Cuốn sách của Nguyễn Phi Vân vừa ra mắt đã trở thành tác phẩm yêu thích của lứa gen Z khi nó cung cấp rất nhiều thông tin về bản chất của cách mạng công nghiệp 4.0, các trụ cột của cách mạng công nghiệp 4.0, cách thức thế giới đang khai thác vạn vật, Big Data... và quan trọng nhất là câu chuyện máy móc sẽ thay thế con người trong tương lai. Một số độc giả thậm chí coi “NYM” là cuốn sách giáo khoa của thế kỷ 21.

Cũng phải nói lại, “NYM” thiên về dòng sách kỹ năng và phổ biến kiến thức hơn là sách văn học. Những thứ này, vừa hay là thế mạnh của AI. Bởi chẳng có bộ nhớ nào của người lại có thể nhanh, nhiều và chính xác cho bằng máy móc. Tuy nhiên, hạn chế của trí tuệ nhân tạo cũng lộ rõ ở đây, nó hoàn toàn thiếu xúc cảm, trí tưởng tượng và cái gọi là nhân khí (tính người) trong câu chuyện.

Ở thị trường xuất bản của nhiều nước, sách do AI viết đã không còn xa lạ. Trên trang Amazon, có tới hàng trăm đầu sách của các tác giả AI được chào bán. Tại Nhật Bản, cuốn sách “Ngày mà máy tính viết tiểu thuyết” (The day a computer writes a novel) do AI viết còn được bình chọn vào giải thưởng văn chương Nikkei Hoshi Shinichi 2016. Để đảm bảo công bằng và xóa bỏ định kiến, các giám khảo của giải thưởng đã không được thông báo trong số các tiểu thuyết dự giải, cuốn nào được viết bởi con người và cuốn nào được chấp bút bởi các nhóm máy tính.

Tờ Lemonde (Pháp) dẫn lại tin của Đài Truyền hình NHK về cách thức làm cuốn tiểu thuyết này: “Con người quyết định cốt truyện và nhân vật của cuốn sách, sau đó họ nhập các từ và cụm từ, từ một cuốn tiểu thuyết hiện có vào máy tính, máy tính căn cứ vào đó để tạo ra một cuốn sách mới”. Cuốn sách đã gây ấn tượng với tiểu thuyết gia khoa học viễn tưởng Satoshi Hase. Ông nói: “Tôi rất ngạc nhiên vì đây là một cuốn tiểu thuyết có cấu trúc tốt. Nhưng vẫn còn một số vấn đề cần khắc phục để đoạt giải, chẳng hạn như mô tả nhân vật.”