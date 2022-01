Xôn xao lời khai nghi của kẻ dùng tạ đóng 9 đinh vào đầu bé 3 tuổi

Mấy ngày nay, thông tin bé gái Đ.N.A., 3 tuổi phải nhập viện trong tình trạng phát hiện có 9 cái đinh đóng vào đầu khiến dư luận phẫn nộ. Nghi phạm của vụ án là Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất), là người tình của chị Nguyễn Thị L., mẹ nạn nhân Đ.N. A.



Theo báo Người Lao Động sáng 20/1, Công an huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) cho biết, chiều 19/1 đơn vị đã bàn giao hồ sơ vụ bé gái Đ.N.A. (3 tuổi, có 9 dị vật giống đinh trong sọ não) cho Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền. Cùng với đó, Công an huyện Thạch Thất đã bàn giao N.T.H., người tình của N.T.L. (27 tuổi, mẹ bé Đ.N.A.), cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội để điều tra liên quan vụ việc.

Hình ảnh chụp Xquang hộp sọ bệnh nhi. MXH lan truyền bản lời khai tàn nhẫn nghi của gã nhân tình



Sau khi xác định được nhi phạm, trên mạng xã hội lan truyền một bản lời khai được cho là của đối tượng Huyên khiến nhiều người rùng mình. Theo nội dung của tờ khai, chị L. hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng cũ vào tháng 6/2021 và nuôi con thứ 3 là cháu A. Sau khi ly hôn, chị L. sống chung với Huyên như vợ chồng, không đăng ký kết hôn.



Trong quá trình sinh sống, do bức xúc việc cháu A. là con riêng của L. nên Huyên nảy sinh ý định hành hạ, đánh đập và giết cháu để không phải nuôi dưỡng, không để A. ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và L.



Ngày 17/1, Huyên hỏi A. nhưng cháu không trả lời nên lấy 10 chiếc đinh loại dài khoảng 2,1cm và dùng tạ nhựa 02kg đóng đinh vào đầu cháu A. Trước đó, liên tiếp trong tháng 10, 11,12/2021, Huyên cho cháu A. uống thuốc diệt cỏ, bắt cháu nuốt đinh vít, đánh gãy tay phải của cháu...