Xôn xao Johnny Đặng lên kế hoạch mở lớp dạy nghề làm hột xoàn

Thậm chí Johnny Đặng còn có cả kế hoạch dạy online hoặc đăng clip lên YouTube khiến nhiều người liên tưởng đến hình thức livestream dạy nghề phụ hồ của Lộc Fuho.

Johnny Đặng muốn mở lớp dạy nghề kim hoàn online