Xôn xao Hoàng Dũng và NSND Bạch Tuyết 'trộn' rap vào cải lương

Mới đây, ca khúc Về Nghe Mẹ Ru với sự kết hợp tưởng chừng không thể giữa Rap, R&B và cải lương của NSND Bạch Tuyết và Hoàng Dũng "gây sốt" trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Được biết, Về Nghe Mẹ Ru là một sáng tác của Hứa Kim Tuyền.

MV Về Nghe Mẹ Ru - NSND Bạch Tuyết và Hoàng Dũng

Hiện MV vươn lên top 2 trending âm nhạc trên YouTube với 2 triệu lượt xem - một thành tích bất ngờ với một ca khúc kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật dân tộc với âm nhạc hiện đại tưởng chừng kén người xem.

Theo đó, Về Nghe Mẹ Ru là một thể nghiệm âm nhạc độc đáo, táo bạo và mới mẻ.