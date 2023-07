Xôn xao hình ảnh trường mầm non ở Nghệ An rửa khay ăn của trẻ bên bồn cầu

Ngày 27/7, trên mạng xã hội xuất hiện những phản ánh về việc trường mầm non V.S.G.H (đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) mất an toàn vệ sinh.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, các cô giáo đang rửa đồ dùng của trẻ sau bữa ăn ở khu vực nhà vệ sinh. Điều đáng nói, khay đựng thức ăn của trẻ rửa xong để trên bồn cầu nhìn rất mất vệ sinh.