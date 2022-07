Xôn xao hình ảnh "Huấn Hoa Hồng tại Công an phường Hoàng Liệt"

Theo vị lãnh đạo phường, ngày 27/7 vừa qua, anh Bùi Xuân Huấn có đến Công an phường Hoàng Liệt để phản ánh về việc chị Bùi Thị N. (25 tuổi, ở Linh Đàm) có sử dụng hình ảnh của anh Huấn để tăng tương tác bán hàng trên mạng nhưng chưa được sự đồng ý.

Sau đó, công an phường đã liên hệ chị N. và anh Huấn đến cơ quan công an để làm việc. Tại đây, chị N. đã trực tiếp xin lỗi anh Huấn. Cá nhân Huấn "Hoa Hồng" sau đó cũng không có yêu cầu đề nghị gì với cơ quan công an và các bên đã có biên bản buổi làm việc.