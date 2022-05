Xôn xao giáo viên ở Yên Bái trùm túi lên đầu trẻ rồi đánh liên tiếp

Khuya ngày 14/5, cư dân mạng xôn xao trước đoạn clip ghi lại hành vi bạo hành học sinh của của nữ giáo viên mầm non. Đoạn clip được chính xuất từ camera an ninh của lớp.

Trong clip, lớp học đang có 2 cô giáo đang dỗ cho các cháu nhỏ ngủ trưa nhưng có 1 cháu bé không rõ vì lý do gì nhất định không chịu nằm xuống ngủ. Điều này đã khiến 1 trong 2 cô giáo tức giận phải áp dụng "biện pháp mạnh".

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip trích xuất từ camera an ninh lớp học được chia sẻ trên MXH

Cô giáo này bất ngờ đi ra ngoài và trở lại cùng với chiếc túi ni lông màu đen. Sau đó, nữ giáo viên trùm thằng chiếc túi lên đầu cháu bé rồi dùng tay đánh nhiều cái vào mông bé.